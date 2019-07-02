Представители более 60 стран приехали в Якутск чтобы обсудить вопросы сохранения языка
1 июля состоялось открытие Международной конференции «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика».
В Якутске на конференции собрались представители более 60 стран.
- Сохранить языки народов Якутии живыми в быту, общении, литературе, искусстве, медиапространстве, повысить востребованность государственных и официальных языков республики, обеспечить реализацию права людей на обучение на родном языке, высокое качество изучения русского языка как общего для всех якутян – вот основные направления нашей деятельности, – сказал лидер республики.
Глава отметил, что глобализация несёт в себе огромные риски для исчезновения многих языков. Одним из способов сохранения языков, по мнению Айсена Николаева, является цифровизация.
Конференция продлится до 3 июля. Участники обсудят национальную политику и практику по сохранению культуры и языков коренных народов в разных государствах и регионах мира.
ИСТОЧНИК KP.RU