2019-07-02T04:23:41+03:00
Общество

Представители более 60 стран приехали в Якутск чтобы обсудить вопросы сохранения языка

Встреча состоялась в рамках Международной конференции по сохранению языков народов мира
Мария Удовкина
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Глава отметил, что глобализация несёт в себе огромные риски для исчезновения многих языков.Глава отметил, что глобализация несёт в себе огромные риски для исчезновения многих языков.
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1 июля состоялось открытие Международной конференции «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика».

В Якутске на конференции собрались представители более 60 стран.

- Сохранить языки народов Якутии живыми в быту, общении, литературе, искусстве, медиапространстве, повысить востребованность государственных и официальных языков республики, обеспечить реализацию права людей на обучение на родном языке, высокое качество изучения русского языка как общего для всех якутян – вот основные направления нашей деятельности, – сказал лидер республики.

Глава отметил, что глобализация несёт в себе огромные риски для исчезновения многих языков. Одним из способов сохранения языков, по мнению Айсена Николаева, является цифровизация.

Конференция продлится до 3 июля. Участники обсудят национальную политику и практику по сохранению культуры и языков коренных народов в разных государствах и регионах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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