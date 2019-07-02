2019-07-02T03:43:35+03:00
Спорт

Команда СВФУ заняла призовое место в международном турнире по быстрым шахматам

Шахматисты вуза набрали 900 очков
Мария Удовкина
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В соревнованиях приняли участие 15 команд.В соревнованиях приняли участие 15 команд.
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Команда Северо-Восточного федерального университета завоевала серебряные награды международного Интернет-турнира по быстрым шахматам «Кубок ЕАПУ». Шахматисты вуза набрали 900 очков.

В соревнованиях приняли участие 15 команд.

- Честь нашего университета защищали студенты Института математики и информатики и Инженерно-технического института. Мы довольны результатом, поскольку выложились на все 100%. И самое главное – мы играли честно. Хотелось бы, чтобы следующий турнир проводился с подключением веб-камер, – прокомментировал Руслан Пахомов, тренер сборной.

По итогам командного зачета Интернет-турнира I место заняли шахматисты Южного Федерального университета. На II месте – студенты Северо-Восточного федерального университета. III место – у команды Московского педагогического государственного университета и на IV позиции – сборная Северо-Осетинского государственного педагогического института.

ИСТОЧНИК KP.RU

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