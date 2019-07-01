В Томпонском районе на встречке столкнулись два автомобиля
По предварительным данным один человек погиб
На место аварии выехала следственно-оперативная группа.
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1 июля в Томпонском районе на федеральной дороге «Колыма» столкнулись автомобили «Тойота Хайс» и «Тойота Королла Спасио».
По предварительным данным, водитель «Короллы» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.
На место аварии выехала следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, переданным с места происшествия его участниками, один человек погиб, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU