2019-07-01T14:25:41+03:00
Происшествия

В Томпонском районе на встречке столкнулись два автомобиля

По предварительным данным один человек погиб
Мария Удовкина
Поделиться:
На место аварии выехала следственно-оперативная группа.На место аварии выехала следственно-оперативная группа.
Изменить размер текста:

1 июля в Томпонском районе на федеральной дороге «Колыма» столкнулись автомобили «Тойота Хайс» и «Тойота Королла Спасио».

По предварительным данным, водитель «Короллы» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, переданным с места происшествия его участниками, один человек погиб, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24