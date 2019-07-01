Прогноз погоды на 2 июля
Ожидается небольшой дождь
В Якутске температура днем +22+24°.
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Утром и днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 10-15 м/с, температура воздуха ночью +12+14, днем +22+24°.
На большей части Якутии пройдут небольшие, местами на юге, северо-западе, северо-востоке умеренные дожди, грозы, на севере ночью с небольшим снегом. Ветер порывистый до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +7+12, местами +2+7, на севере -2,+3, днем +14+19, на юге, юго-западе, востоке +19+24, на севере +8+13, местами +3+8°.
ИСТОЧНИК KP.RU