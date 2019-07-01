2 июля в республике отметят День реки Лена

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-01T11:23:19+03:00

В Якутске экологическая акция пройдет 2 июля с 14:30 на территории городской дамбы.

В этот день пройдут экологические мероприятия

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Праздник был учрежден в 2013 году для того, чтобы привлечь внимание населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лена.

Кроме того, праздник необходим для продвижения национального бренда на основе образа реки Лена, развития экологического туризма. Ежегодно по всей республике проводятся экологические мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

В Якутске экологическая акция пройдет 2 июля с 14:30 на территории городской дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU