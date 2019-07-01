В Кобяйском районе несовершеннолетний мотоциклист совершил ДТП

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-01T10:29:55+03:00

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Незарегистрированный мотоцикл 16-летнего подростка перевернулся в 2 километрах от села Сайылык. На заднем сиденье школьник перевозил двух пассажиров, в том числе ребенка в возрасте до 12 лет.

В результате сам несовершеннолетний мотоциклист получил черепно-мозговую травму, его 14-летняя пассажирка госпитализирована с переломами руки и ноги, еще одна пассажирка – 11-летняя школьница- получила закрытый перелом руки. Все трое госпитализированы.

Мотоцикл принадлежит дедушке, к которому подросток приехал из Якутска на лето. Обе девочки также приехали на лето из столицы региона к своей бабушке. Родители несовершеннолетних находятся в Якутске, а бабушки-дедушки, судя по всему, не очень справились с присмотром за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU