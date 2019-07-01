СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-01T09:53:43+03:00

В лаборатории особо опасных инфекций исследовано 87 клещей, снятый с людей. 17 из них были заражены клещевым энцефалитом.

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В Якутии зарегистрированы 140 случаев укуса клещами людей, Чаще всего людей кусают в Ленском районе (57 случаев), меньше всего в Намском, Таттинском и Томпонском районах - по одному случаю укуса. В Якутске зарегистрировано 16 случаев укуса клещами.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрирована.

В лаборатории особо опасных инфекций исследовано 87 клещей, снятый с людей. 17 из них были заражены клещевым энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU