Победителем конных скачек на приз главы Якутии стал участник из Чурапчинского района

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-01T09:37:09+03:00

В следующем году приз главы Якутии составит пять миллионов рублей.

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Победителем конных скачек на призы главы республики стал жеребец чистокровной верховой породы Майн Кениг из Чурапчинского района Якутии.

Шестилетний скакун уверенно пришёл к финишу первым на дистанции 2400 метров (жокей – Анатолий Куличкин, тренер – Дмитрий Осипов). Майн Кениг уже второй раз выигрывает скачки на призы главы республики, в первый раз это было в 2017 году.

Глава Якутии вручил победителю приз – один миллион рублей. Вручая приз чурапчинским табунщикам, Айсен Николаев сказал, что для развития конного спорта в республике со следующего года приз главы Якутии составит пять миллионов рублей.

Второе место на конных скачках занял Скай Файтер из Мегино-Кангаласского улуса, третье место – Корибеан Бой из Верхневилюйского района.

ИСТОЧНИК KP.RU