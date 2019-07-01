Победителем конных скачек на приз главы Якутии стал участник из Чурапчинского района
Победителем конных скачек на призы главы республики стал жеребец чистокровной верховой породы Майн Кениг из Чурапчинского района Якутии.
Шестилетний скакун уверенно пришёл к финишу первым на дистанции 2400 метров (жокей – Анатолий Куличкин, тренер – Дмитрий Осипов). Майн Кениг уже второй раз выигрывает скачки на призы главы республики, в первый раз это было в 2017 году.
Глава Якутии вручил победителю приз – один миллион рублей. Вручая приз чурапчинским табунщикам, Айсен Николаев сказал, что для развития конного спорта в республике со следующего года приз главы Якутии составит пять миллионов рублей.
Второе место на конных скачках занял Скай Файтер из Мегино-Кангаласского улуса, третье место – Корибеан Бой из Верхневилюйского района.
ИСТОЧНИК KP.RU