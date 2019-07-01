Жителей Вилюйска поздравили из космоса [Видео]

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-01T09:21:52+03:00

На открытии присутствовали делегации из «Роскосмоса» и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

В этом году городу исполняется 385 лет

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«Роскосмос» и Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры приняли участие в открытие монумента ракеты-носителя «Союз-2», подаренного городу Вилюйску в честь 385-летия города.

После открытия монумента, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский встретился с детьми и ответил на вопросы. Авторам самых интересных вопросов были вручены памятные призы.

Вилюйск с МКС.Жителей Вилюйска из космоса поздравили с 385-летием города

ИСТОЧНИК KP.RU