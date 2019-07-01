Жителей Вилюйска поздравили из космоса [Видео]
В этом году городу исполняется 385 лет
На открытии присутствовали делегации из «Роскосмоса» и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.
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«Роскосмос» и Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры приняли участие в открытие монумента ракеты-носителя «Союз-2», подаренного городу Вилюйску в честь 385-летия города.
После открытия монумента, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский встретился с детьми и ответил на вопросы. Авторам самых интересных вопросов были вручены памятные призы.
Вилюйск с МКС.Жителей Вилюйска из космоса поздравили с 385-летием города
ИСТОЧНИК KP.RU