В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов
Глава Теплоключевского наслега передал в аренду одному из обществ с ограниченной ответственностью аварийный многоквартирный жилой дом для капремонта. В доме он хотел расселить работников общества. Однако там уже были зарегистрированы другие жильцы, имеющие право собственности.
После окончания срока аренды были проведены торги и жилой дом был реализован обществу по заниженной стоимости.
Чтобы реализовать задуманное глава наслега подделал решение сессии наслежного Совета депутатов о передаче в аренду названного жилого дома и о включении его в прогнозный план-план приватизации муниципального имущества.
Прокуратура Томпонского района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU