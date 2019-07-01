На Sakha Innovation-2019 назвали лучшие проекты

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-01T08:34:57+03:00

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Всего на выставке Sakha Innovation-2019 было 25 экспозиций: это поломоечная машина Vedroid, мыло ручной работы из якутских растений, Сахачай из дикоросов, палатки ХотуТент, мобильные приложения с выгодными ценами и для спорта, биодобавки из ягеля и многое другое, сообщает ЯСИА.

Гран-при получило общество «Саха Липснеле», производящее котлы. По словам экспертов, именно эта компания сделала огромный скачок в развитии за всё время существования. Компания получила возможность поучаствовать в выставочном проекте инновационного развития в Сколково.

Диплом третьей степени выставки Sakha Innovation получили создатели биологически активных добавок из ягеля, «Механохимические биотехнологии». Вторым на экспозиции жюри отметило работу Иннокентия Зарубина, он производит мобильные бортовые редукторы для автомобилей повышенной проходимости. Первое место на выставке заняла компания, которое жюри назвало «у всех на виду» — это Сахачай. Среди детских проектов лучшим признали проект робота-уборщика Shark Trash.

ИСТОЧНИК KP.RU