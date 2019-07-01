СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-01T07:08:20+03:00

За кубок главы Якутска боролись 40 скакунов из районов республики.

Он преодолел дистанцию за 6 минут 44 секунды

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Кубок главы Якутска по конным скачкам выиграл участник из Олекминского улуса.

29 июня, во время празднования национального праздника Ысыах Туймаады, на ипподроме Ус Хатын состоялись ежегодные конные скачки на призы главы города Якутска.

За кубок главы Якутска боролись 40 скакунов из районов республики. Всего состоялось 8 забегов на дистанциях 1000, 1600, 2400, 3200 и 4800 метров.

По итогам соревнований в командном зачете победу одержала команда Мегино-Кангаласского улуса, на втором месте – команда Хангаласского улуса, третье место заняла команда Чурапчинского улуса.

В индивидуальном зачёте беллатор из Олекминского улуса стал победителем Кубка главы Якутска, преодолев дистанцию за 6 минут 44 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU