1-3 июля в Якутске отключат холодную воду
Вода будет отключена с 20:00 до 6:00
Причина отключения – замена сбросной задвижки. Фото: ЯСИА.
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1 июля с 22:00 до 6:00 2 июля будет временно отключена холодная вода. Под отключение попадают: кварталы 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, жилой дом №7 по улице Короленко, Дом печати, Речное училище, Дом правительства №2.
Причина отключения – замена сбросной задвижки.
2 июля с 22:00 до 6:00 под отключение холодной воды попадут: кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 56, 58, 59, частично квартал 48, жилые дома №38 по ул. Петровского и №102 по ул. Лермонтова, бассейн «Самородок», Бизнес-центр, гостиница «Полярная звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU