2019-07-01T04:04:15+03:00
Общество

В Якутии пройдет фестиваль «Полевая кухня»

Фестиваль посвящен памяти автора телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии»
Мария Удовкина
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Участие в фестивале и вход для посетителей бесплатные. Фото: News.ykt.Участие в фестивале и вход для посетителей бесплатные. Фото: News.ykt.
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5 июля в парке «Берег легенд» в Булгунняхтахе пройдет фестиваль-конкурс «Полевая кухня». Он будет посвящен памяти автора телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александра Борисова, сообщает News.ykt.

В конкурсе могут участвовать коллективы предприятий и организаций. По правилам команды сами заранее продумывают меню. В каждой команде должно быть по три человека. Участие в фестивале и вход для посетителей бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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