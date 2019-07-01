2019-07-01T03:40:16+03:00
Политика

Глава Якутии принял делегацию из китайской провинции Хэйлунцзян

Стороны обсудили способы развития экономических отношений
Мария Удовкина
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В этом году исполняется 15 лет с момента подписания Соглашения между Якутией и провинцией Хэйлунцзян.В этом году исполняется 15 лет с момента подписания Соглашения между Якутией и провинцией Хэйлунцзян.
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Глава Якутии Айсен Николаев встретился с делегацией из провинции Хэйлунцзян. Стороны обсудили ряд вопросов по расширению межрегионального сотрудничества, развитию экономических отношений, наращиванию несырьевого экспорта.

Руководитель республики рассказал об инвестиционном потенциале Якутии и заявил о готовности рассмотреть инвестпроекты в лесной промышленности и туристической отрасли, сотрудничество в области нефте- и газодобычи, переработки, добычи твёрдых полезных ископаемых, производства строительных материалов.

Айсен Николаев напомнил, что в этом году исполняется ровно 15 лет с момента подписания Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. В честь этого события он предложил организовать с китайскими партнерами проект в сфере культуры. Учитывая последние успехи якутского кинематографа, этим проектом, по его мнению, может стать создание фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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