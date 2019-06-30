Устранена причина загрязнения рек Талая, Якокит и Алдан

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-30T12:40:40+03:00

Вода в реках Талая, Якокит и Алдан визуально очистилась от взвешенных веществ.

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Загрязнение рек Якокит и Алдан в районе города Томмот вызвал широкий резонанс среди населения. Источником загрязнения стали отработанные горные полигоны реки Талая в верховьях реки Якокит.

В результате ликвидационных работ с 24 июня основной поток поверхностных вод речки Талая запущен в руслоотвод – в обход отработанных полигонов. Сейчас инспекторами экологического надзора взяты пробы воды для проведения сравнительного анализа.

Вода в реках Талая, Якокит и Алдан визуально очистилась от взвешенных веществ.

Министерством экологии Якутии организован постоянный мониторинг до полного очищения рек от илистых осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU