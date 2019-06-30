2019-06-30T12:30:35+03:00
Наука

Ученые СВФУ работают над созданием геопарка «Мир нижнего кембрия»

Геопарк станет результатом сотрудничества СВФУ и Палеонтологического института имени А.А. Борисяка
Мария Удовкина
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Ученые высоко оценили значимость природы Якутии.Ученые высоко оценили значимость природы Якутии.
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Северо-Восточные федеральный университет и Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка Российской академии наук подписали соглашение, в рамках которого будет оказана поддержка якутскому университету в создании музея под открытым небом «Мир нижнего кембрия».

Директор Палеонтологического института Алексей Розанов отметил уникальность природы Якутии.

- Я слышал мнение по поводу высоты якутских скал, что они малы и не представляют интереса. Спешу оспорить такое высказывание, что дело не в размере, возраст этих пород более пятисот миллионов лет, они хранят множество ответов, связанных с неопротерозойским этапом развития жизни, эволюцией микромира непосредственно перед раннекембрийским «эволюционным взрывом» – массовым приобретением животными скелета и раковины, выяснение закономерностей исторического развития палеозойских беспозвоночных. В Якутии должен быть музей, посвященный периоду кембрия. Там должна быть наука, а не только экспонаты с экскурсоводами, – рассказал ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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