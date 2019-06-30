2019-06-30T09:37:27+03:00
Общество

ЯСИА возглавило рейтинг цитируемости якутских СМИ

Индекс цитируемости агентства вырос практически вдвое
Мария Удовкина
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На втором месте ресурс Ykt.ru с индексом 212, на третьем — Yakutiamedia с индексом 164.На втором месте ресурс Ykt.ru с индексом 212, на третьем — Yakutiamedia с индексом 164.
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ЯСИА стало лидером рейтинга цитируемости среди якутских СМИ за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, сообщается на сайте агентства.

Индекс цитируемости агентства которого составил 768, на втором месте ресурс Ykt.ru с индексом 212, на третьем — Yakutiamedia с индексом 164.

По сравнению с предыдущим исследованием, индекс цитируемости ЯСИА вырос практически вдвое, по итогам 2017 года он составлял 453.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка более 51 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, а также показатели посещаемости, тиража или аудитории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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