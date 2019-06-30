II Дальневосточный медиафорум начал работу в Якутске
В ходе дискуссии Айсен Николаев отметил серьезную роль СМИ в информировании жителей России и мира о событиях, происходящих на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает ЯСИА.
В качестве примера он привел Ысыах Туймаады, который благодаря грамотному информационному продвижению из локального события превратился в одно из наиболее популярных направлений событийного туризма.
О важности информационного продвижения проектов, которые реализуются в арктических и дальневосточных регионах, сказал и вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте.
По его словам, те проекты, которые реализуются в Арктике, не очень известны за рубежом и нуждаются в более активном продвижении через международные СМИ.
Напомним, II Международный Дальневосточный медиафорум проходит с 29 июня по 2 июля в Якутске под патронатом зампреда правительства России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
ИСТОЧНИК KP.RU