II Дальневосточный медиафорум начал работу в Якутске

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-30T08:20:40+03:00

На пленарной сессии обсудили влияние СМИ на социальные и экономические процессы

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В ходе дискуссии Айсен Николаев отметил серьезную роль СМИ в информировании жителей России и мира о событиях, происходящих на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает ЯСИА.

В качестве примера он привел Ысыах Туймаады, который благодаря грамотному информационному продвижению из локального события превратился в одно из наиболее популярных направлений событийного туризма.

О важности информационного продвижения проектов, которые реализуются в арктических и дальневосточных регионах, сказал и вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте.

По его словам, те проекты, которые реализуются в Арктике, не очень известны за рубежом и нуждаются в более активном продвижении через международные СМИ.

Напомним, II Международный Дальневосточный медиафорум проходит с 29 июня по 2 июля в Якутске под патронатом зампреда правительства России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

ИСТОЧНИК KP.RU