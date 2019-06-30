В Якутске открылся летний сезон экологического парка «Лебединое озеро»

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-30T06:08:51+03:00

На сегодняшний день в озере водятся 11 видов водоплавающих птиц.

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28 июня состоялось торжественное открытие летнего сезона экологического парка «Лебединое озеро» на озере Щорса.

- Этот проект родился в 2016 году, благодаря городской программе «Народный бюджет». Мы рады, что эко-парк стал одним из самых излюбленных мест отдыха горожан. По результатам мониторинга, в прошлый сезон «Лебединое озеро» посетили около 30 тысяч человек, – рассказал Юрий Борисов.

На сегодняшний день в озере водятся 11 видов водоплавающих птиц. Среди них – лебеди, башкирские утки, муларды, пекинские утки, гуси Линда, индоутки, голубые фавориты, московские утки, дикие кряквы, серые гуси, белогрудые утки. Во время открытия летнего сезона животновод из микрорайона Марха Ирина Рыбинкина преподнесла еще 9 своих уток, которые в торжественной обстановке были запущены на озеро.

После церемонии открытия летнего сезона экологического парка «Лебединое озеро» в озере Щорса прошли III городские соревнования по рыбной ловле «Ловись, рыбка».

ИСТОЧНИК KP.RU