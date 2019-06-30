Министр образования Якутии предложил разработать проект «Дети Арктики»
27 июня Министерстве просвещения России прошло совещание по вопросам особенностей получения образования детьми, проживающих в Арктической зоне.
Представители Якутии подняли вопросы о моделях, проектах и проблемах арктического образования на примере Якутии. Участники совещания сошлись во мнении, что сегодня настало время решить на законодательном уровне проблемы «кочевых школ».
Министр образования и науки республики Владимир Егоров предложил разработать на федеральном уровне комплексный проект «Дети Арктики» и включить его в новую редакцию Государственной программы России «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU