Министр образования Якутии предложил разработать проект «Дети Арктики»

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-30T04:39:32+03:00

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27 июня Министерстве просвещения России прошло совещание по вопросам особенностей получения образования детьми, проживающих в Арктической зоне.

Представители Якутии подняли вопросы о моделях, проектах и проблемах арктического образования на примере Якутии. Участники совещания сошлись во мнении, что сегодня настало время решить на законодательном уровне проблемы «кочевых школ».

Министр образования и науки республики Владимир Егоров предложил разработать на федеральном уровне комплексный проект «Дети Арктики» и включить его в новую редакцию Государственной программы России «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU