2019-06-30T03:45:54+03:00
Происшествия

Задымление в Якутске связано с пожарами в соседних регионах

Дым поступает от Красноярского края, Иркутской и Амурской областей
Мария Удовкина
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В радиусе 300 км вокруг Якутска очагов возгорания не зафиксировано.В радиусе 300 км вокруг Якутска очагов возгорания не зафиксировано.
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Задымление в городе Якутске связано с пожарами на территории соседних регионов. На воздух в городе влияют пожары Красноярского края, Иркутской и Амурской областей, а также пожары, зарегистрированные в северной части республики. Об этом заявили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

На охраняемой территории в радиусе 300 км вокруг Якутска очагов возгорания не зафиксировано. Лесопожарными формированиями ведётся постоянный мониторинг обстановки, в том числе проводится авиапатрулирование. Вопрос находится на постоянном контроле Правительства Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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