В Якутске прошел Х юбилейный трофи-рейд

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-29T13:38:11+03:00

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15 и 16 июня в пригороде Якутска прошел X юбилейный республиканский чемпионат по трофи-рейдам-2019 и лтборочный этап RFC' GlobalSeriesRFC' RussiaSakha. Гонки прошли на спортивном полигоне Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Якутии.

Всего по трофи-рейду было два заезда: «Автокросс» и «Гонки без правил», а на отборочном этапе RFC' GlobalSeriesRFC' RussiaSakha состязания прошли как пешие, так и автомобильные команды.

Также, автолюбители обкатали совершенно новую трассу, приняв участие на соревнованиях по автокроссу, которые прошли в рамках Чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU