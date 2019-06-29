2019-06-29T07:59:00+03:00
Общество

Минэкологии Якутии нашли причину загрязнения трех рек

В воде найдены превышения железа, меди, цинка и нефтепродуктов
Ольга Донская
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Инспекторы Минэкологии Якутии нашли источник загрязнения рек Талая, Якокит и Алдан. Причиной стали отработанные горные полигоны реки Талая в верховьях реки Якокит.

25-26 июня инспекторами Алданского комитета экологического надзора отобраны пробы воды для проведения сравнительных анализов.

- Отобранные в реке Талая ниже источника загрязнения в первые дни после разрыва бортовой дамбы руслоотводного канала пробы воды показали значительные превышения концентрации взвешенных веществ (до 135,4 раза), железа (до 29,7 раза), меди (до 8,3 раза), цинка (до 2,9 раза) и нефтепродуктов (до 15 раз), — отметили в Минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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