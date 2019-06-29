В Якутске ребенок на самокате попал под колеса внедорожника

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-29T04:02:38+03:00

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28 июня во дворе одного из домов на улице Хабарова Якутска, водитель внедорожника наехал на ребенка. Девочка каталась на самокате.

По словам 44-летнего водителя автомобиля он не заметил ребенка. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила маленькую пострадавшую, где ей диагностировали закрытый перелом тазобедренной кости и закрытый перелом лодыжки.

Ведется административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU