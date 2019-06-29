В Якутске ребенок на самокате попал под колеса внедорожника
Девочка получила травмы
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28 июня во дворе одного из домов на улице Хабарова Якутска, водитель внедорожника наехал на ребенка. Девочка каталась на самокате.
По словам 44-летнего водителя автомобиля он не заметил ребенка. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила маленькую пострадавшую, где ей диагностировали закрытый перелом тазобедренной кости и закрытый перелом лодыжки.
Ведется административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU