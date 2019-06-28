СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-28T09:33:36+03:00

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В Якутске за июнь зарегистрировано 10 ДТП с участием велосипедистов. Виновники аварий водители автомобилей и велосипедов.

Из-за отсутствия велосипедных дорожек происходит много неприятных ситуация, так пару недель назад, в 4-летнюю девочку врезался ученик 11 класса, во время столкновения малышка получила травмы лица. Также один из примеров, велосипедист наехал на припаркованный автомобиль, а с места происшествия скрылся.

ГИБДД Якутии призывает веллеров соблюдать важное правило - пересекать пешеходный переход велосипедисту следует НЕ на велосипеде!

ИСТОЧНИК KP.RU