Заммэра Якутска оставлен под стражей

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-28T07:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Якутии оставил без изменений решение суда первой инстанции о заключении под стражу заммэра столицы региона Василия Гоголева.

Адвокаты Василия Гоголева подали апелляцию в Верховный суд республики, надеясь на изменение меры пресечения содержания в СИЗО на домашний арест. Но апелляция была не удовлетворена, поэтому Гоголев продолжает свое пребывание под стражей.

Напомним, заместителя мэра Якутска Василия Гоголева заключили под стражу до 6 августа в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU