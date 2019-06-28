Заммэра Якутска оставлен под стражей
Верховный суд республики не изменил решение суда первой инстанции
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Верховный суд Якутии оставил без изменений решение суда первой инстанции о заключении под стражу заммэра столицы региона Василия Гоголева.
Адвокаты Василия Гоголева подали апелляцию в Верховный суд республики, надеясь на изменение меры пресечения содержания в СИЗО на домашний арест. Но апелляция была не удовлетворена, поэтому Гоголев продолжает свое пребывание под стражей.
Напомним, заместителя мэра Якутска Василия Гоголева заключили под стражу до 6 августа в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU