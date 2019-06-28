В Якутске воздушный шарик стал причиной короткого замыкания

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-28T06:49:33+03:00

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В Якутске технологическое нарушение в работе магистральных линий электропередачи или по-простому короткое замыкание, вызвал… воздушный шарик, точнее фольгированная ленточка от него.

26 июня на высоковольтной линии «ЯГРЭС Новая — Радиоцентр» сработала автоматическая защита оборудования. Выехавшая на место бригада энергетиков обнаружила на проводах ЛЭП ленточку от воздушного шара. К счастью, автоматика уберегла жителей города от выключения электроэнергии, но последствия от, на вид, безобидного шарика, могли быть довольно серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU