В Якутске оштрафовали вандала, приговорившего самого себя к исправительным работам

СЕГОДНЯ 05:26 2019-06-28T05:26:16+03:00

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В Якутске мужчину «украсившего» красной краской памятник Семену Дежневу и Абакаяде, приговорен к штрафу. Попытки исправить ситуацию самостоятельно не привели к прощению.

Проступок был совершен еще осенью прошлого года, после чего у вандала проснулась совесть, и он начал ухаживать за памятниками города: сгребать снег с постаментов, прокладывать дорожки.

В феврале этого года мировой суд вынес решение о прекращении уголовного преследования по статье «Вандализм» в связи с деятельным раскаянием подсудимого, но прокуратура города не согласилась с этим и подала на апелляцию, которая была удовлетворена Якутским городским судом. Мужчину оштрафовали на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU