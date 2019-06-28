Якутяне могут отследить движение паромов в специальном приложении

СЕГОДНЯ 05:06 2019-06-28T05:06:12+03:00

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Якутяне могут скачать мобильное приложение «Best Parom» и «Умный паром», в котором доступно видео с камер наблюдения, установленных на причалах Якутска и подъездных к ним дорогах.

Теперь водителям будет проще планировать выезд на паромную переправу или прогнозировать время простоя в очереди.Также в приложении можно отследить движение всех паромов, узнать время и причал их прибытия, ознакомиться с расписанием и тарифами на перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU