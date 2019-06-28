Якутяне могут отследить движение паромов в специальном приложении
Водителям станет проще рассчитать время выезда на переправу
-
Изменить размер текста:
Якутяне могут скачать мобильное приложение «Best Parom» и «Умный паром», в котором доступно видео с камер наблюдения, установленных на причалах Якутска и подъездных к ним дорогах.
Теперь водителям будет проще планировать выезд на паромную переправу или прогнозировать время простоя в очереди.Также в приложении можно отследить движение всех паромов, узнать время и причал их прибытия, ознакомиться с расписанием и тарифами на перевозку.
ИСТОЧНИК KP.RU