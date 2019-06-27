2019-06-27T11:59:41+03:00
Происшествия

28 июня в Якутске столбики термометров поднимутся до 30 градусов

Днем ожидается +28+30°
Мария Удовкина
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В пятницу погода будет без осадков. Фото: ЯСИА.В пятницу погода будет без осадков. Фото: ЯСИА.
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28 июня в Якутске погода без осадков, ветер северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +28+30°.

29 июня на севере Якутии, местами на северо-востоке умеренные дожди, ливни, грозы, на побережье Арктики местами ночью с мокрым снегом. Ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+17, местами в низинах, горах и на побережье +2+7, днем +25+30, на западе +30+35, на северо-востоке, севере +20+25, на побережье +3+8°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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