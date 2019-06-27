2019-06-27T09:20:04+03:00
Общество

Мастер-классы, лекции и практикумы ведущих медиа-экспертов: в Якутске пройдет «Инфорум» Союза журналистов России

Мероприятие рассчитано на журналистов телевизионных, интернет-редакций и печатных изданий
Нинель ГУСЕВА
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Образовательный практикум пройдет в 25 регионах России, включая Якутию.Образовательный практикум пройдет в 25 регионах России, включая Якутию.
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28 июня в Якутске пройдет «Инфорум Союза журналистов России». Медиа-эксперты из ведущих федеральных СМИ расскажут о своем опыте работы и современных тенденциях в медиа-пространстве.

Образовательный практикум пройдет в 25 регионах России, включая Якутию. Свои мастер-классы, лекции и семинары проведут председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, тележурналист, комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ Первого Канала Антон Верницкий, заместитель главного редактора по медиа-продвижению издания «Такие дела» Владимир Шведов, эксперт «MediaToolbox» Максим Корнев, директор регионального развития и международного бизнеса АО «Аргументы и факты» Виталий Непомнющий, руководитель департамента SMM-холдинга «Комсомольская правда» Илья Лочканов и другие.

На форуме организован блок мастер-классов для всех направлений СМИ: телевизионных, интернет-редакций и печатных изданий.

Для участия в практикуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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