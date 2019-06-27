2019-06-27T07:55:20+03:00
Общество

«Sakha Innovation 2019»: соревнования роботов, водяные ракеты и технологические экспонаты

29 июня технопарк «Якутия» проведет научную выставку
Мария Удовкина
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Для гостей и участников предусмотрена специальная VR-зона.Для гостей и участников предусмотрена специальная VR-зона.
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29 июня в технопарке «Якутия» пройдет выставка «Sakha Innovation», где демонстрируются новейшие разработки и достижения в области науки и технологического бизнеса республики.

Выставка проводится во время самого масштабного мероприятия Якутии – национального летнего праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын. На выставке с новейшими технологическими и инновационными разработками будут соседствовать национальные обряды и другие элементы национального праздника.

В павильонах выставки будут представлены инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных организаций, детского дополнительного образования, технологических и местных производственных компаний, участников ИТ-Парка.

Гости и участники «Sakha Innovation» смогут погрузиться в мир виртуальной реальности в специальной VR-зоне, посмотреть соревнования с роботами, запустить водяные ракеты и, конечно, познакомиться с экспозициями различных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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