Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы жителей Якутии

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-27T05:57:04+03:00

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

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29 июня в 8:40 Глава республики примет участие в передаче «Прямой разговор» в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1).

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU