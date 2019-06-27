Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы жителей Якутии
Эфир состоится 29 июня в 8:40
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
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29 июня в 8:40 Глава республики примет участие в передаче «Прямой разговор» в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1).
Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU