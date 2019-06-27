2019-06-27T09:26:42+03:00
Общество

Глава Якутии провел годовое собрание акционеров «АЛРОСА»

Избран новый состав наблюдательного совета алмазной компании
Мария Удовкина
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С 2019 года компания начнет финансирование ряда экологических проектов.С 2019 года компания начнет финансирование ряда экологических проектов.
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Глава Якутии 26 июня в Мирном выступил председателем общего собрания акционеров компании «АЛРОСА». Акционеры избрали новый состав наблюдательного совета, рассмотрели годовую отчетность алмазной компании за 2018 год.

На собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период – 30,3 млрд руб.

- Сегодня за счет средств, перечисленных компанией в Фонд будущих поколений, реализуются ряд проектов по всей территории нашей республики. Ключевая роль в финансировании проекта «Парк будущих поколений» отводится компании «АЛРОСА». Я уверен, что такая социально ориентированная политика будет и дальше продолжена руководством компании, подчеркнул - Айсен Николаев.

Айсен Николаев также сообщил, что с 2019 года компания начнет финансирование ряда экологических проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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