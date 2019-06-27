В Якутске перекроют дороги из-за парада северных всадников
Дороги перекроют с 17.30 до 19.00 часов
-Фото: ЯСИА
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Сегодня в Якутске пройдет парад северных всадников. Для обеспечения безопасности дорожного движения временно перекроют дороги.
Будут закрыты следующие улицы:
с 17.30 часов до 19.00 часов — проспект Ленина от пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина; — улица Дзержинского от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения улицы Чиряева и улицы Дзержинского;
с 18.00 часов до 19.00 часов — улица Чиряева от пересечения улицы Дзержинского и улицы Чиряева до пересечения улицы Губина и улицы Чиряева.
ИСТОЧНИК KP.RU