2019-06-27T04:32:35+03:00
Общество

В Якутске перекроют дороги из-за парада северных всадников

Дороги перекроют с 17.30 до 19.00 часов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Сегодня в Якутске пройдет парад северных всадников. Для обеспечения безопасности дорожного движения временно перекроют дороги.

Будут закрыты следующие улицы:

с 17.30 часов до 19.00 часов — проспект Ленина от пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина; — улица Дзержинского от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения улицы Чиряева и улицы Дзержинского;

с 18.00 часов до 19.00 часов — улица Чиряева от пересечения улицы Дзержинского и улицы Чиряева до пересечения улицы Губина и улицы Чиряева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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