Якутских сельских депутатов предлагают освободить от деклараций о доходах

СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-27T04:25:55+03:00

При условии, если они не совершали крупные сделки в течении года

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27 июня в Ил Тумэн рассмотрят законопроект по безопасности и противодействию коррупции, в котором предложено освободить сельских депутатов о сдаче деклараций о доходах, при условии отсутствии крупных сделок за прошедший год.

Одной из причин создания закона стало нежелание сельских жителей быть депутатами, так как заполнение деклараций для них проблема.

По словам одного из авторов документа, первого зампреда Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрея Шевченко, законопроект упростит порядок декларирования доходов, будет способствовать повышению статуса сельского депутата и развитию местного самоуправления в России.

ИСТОЧНИК KP.RU