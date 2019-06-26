Прогноз погоды в Якутске на 27 июня

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-26T12:31:16+03:00

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Днем в Якутске небольшой кратковременный дождь, ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +26+28°.

На юге, северо-востоке, местами днем на западе центральных районов северо-западе небольшие и умеренные кратковременные дожди, в отдельных местах грозы, ливни, при грозах и на побережье порывистый ветер до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, в низинах и в горах +3+8, днем +25+30, на западе до +33, на севере и при дождях +16+21°.

ИСТОЧНИК KP.RU