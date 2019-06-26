Прогноз погоды в Якутске на 27 июня
В столице республики ожидается небольшой дождь
Температура воздуха ночью +10+12, днем +26+28°.Фото: Архив "КП"
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Днем в Якутске небольшой кратковременный дождь, ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +26+28°.
На юге, северо-востоке, местами днем на западе центральных районов северо-западе небольшие и умеренные кратковременные дожди, в отдельных местах грозы, ливни, при грозах и на побережье порывистый ветер до 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18, в низинах и в горах +3+8, днем +25+30, на западе до +33, на севере и при дождях +16+21°.
ИСТОЧНИК KP.RU