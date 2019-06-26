В Нерюнгринском районе перевернулась грузовая машина
Водитель получил серьезные травмы
Водитель не справился с управлением из-за большой скорости.
Изменить размер текста:
26 июня на автомобильной дороге «Лена» 58-летний мужчина за рулем грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
В результате ДТП водитель с серьезными травмами был госпитализирован в Нерюнгринскую больницу. На момент аварии водитель был трезв. В салоне автомобиля он находился один.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU