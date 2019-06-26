В Нерюнгринском районе перевернулась грузовая машина

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-26T12:04:17+03:00

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26 июня на автомобильной дороге «Лена» 58-летний мужчина за рулем грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП водитель с серьезными травмами был госпитализирован в Нерюнгринскую больницу. На момент аварии водитель был трезв. В салоне автомобиля он находился один.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU