В Якутске состоялся легкоатлетический пробег "Россия - территория без наркотиков"
Участники пробежали дистанцию в пять километров
В забеге приняли участие более 120 сторонников здорового образа жизни.
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Якутск принял участие во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия – территория без наркотиков».
В преддверии Международного дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков более 120 сторонников здорового образа жизни собрались в городском парке культуры и отдыха.
В забеге приняли участие сотрудники МВД Якутии, школьники, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях, волонтеры и любители бега. Участники пробежали по территории парка дистанцию в пять километров.
По результатам забега всем легкоатлетам вручены сертификаты и сладкие призы.
ИСТОЧНИК KP.RU