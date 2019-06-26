2019-06-26T12:34:59+03:00
Спорт

В Якутске состоялся легкоатлетический пробег "Россия - территория без наркотиков"

Участники пробежали дистанцию в пять километров
Мария Удовкина
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В забеге приняли участие более 120 сторонников здорового образа жизни.В забеге приняли участие более 120 сторонников здорового образа жизни.
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Якутск принял участие во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия – территория без наркотиков».

В преддверии Международного дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков более 120 сторонников здорового образа жизни собрались в городском парке культуры и отдыха.

В забеге приняли участие сотрудники МВД Якутии, школьники, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях, волонтеры и любители бега. Участники пробежали по территории парка дистанцию в пять километров.

По результатам забега всем легкоатлетам вручены сертификаты и сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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