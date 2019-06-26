С 25 по 27 июня в Якутии временно отключат воду

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-26T09:06:38+03:00

На 9 часов жители Якутии останутся без воды. Фото: ЯСИА.

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С 22:00 25 июня до 6:00 26 июня в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: Техучасток в Якутске и поселок Жатай.

Также, с 22:00 26 июня до 6:00 27 июня временно ограничат воду 9 и 17 кварталу, улицам Очиченко, Якутская, Жорницкого, 29/1, 29/2, 29/3, Новому хлебозаводу, ТП по улице Дальняя, 90 и ТП по улице Очиченко, 3/1.

ИСТОЧНИК KP.RU