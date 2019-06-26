2019-06-26T09:06:38+03:00
Общество

С 25 по 27 июня в Якутии временно отключат воду

Отключение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии
Мария Удовкина
Поделиться:
На 9 часов жители Якутии останутся без воды. Фото: ЯСИА.На 9 часов жители Якутии останутся без воды. Фото: ЯСИА.
Изменить размер текста:

С 22:00 25 июня до 6:00 26 июня в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии будет ограничена подача воды. Под отключение попадают: Техучасток в Якутске и поселок Жатай.

Также, с 22:00 26 июня до 6:00 27 июня временно ограничат воду 9 и 17 кварталу, улицам Очиченко, Якутская, Жорницкого, 29/1, 29/2, 29/3, Новому хлебозаводу, ТП по улице Дальняя, 90 и ТП по улице Очиченко, 3/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутские энтузиасты создали магниты с Сардааной Авксентьевой
Один из участников ДТП в Алданском районе умер, не приходя в сознание
Цены на проезд в автобусах Якутска повышаться не будут
В Якутске перед судом предстанет машинист, по чьей вине случился пожар на ГРЭС
Движение по дороге «Амга» будет временно прекращено
В Торонто отметили Ысыах
Прогноз погоды на 26 июня
Верхоянскому району из бюджета Якутии будет оказана поддержка
В Якутске 10-летнего мальчика прямо на «зебре» сбила машина
В Якутске появился переулок имени Ивана Подойницына
В Алданском районе Якутии в ДТП пострадали пятеро человек
Победителя «Диктанта Победы» из Якутии наградили в Москве
В якутском полумарафоне приняли участие параатлеты
Тайник среди могил: якутянин украл три ружья и спрятал их на кладбище
Якутские студенты создали приложение «Юкагирские игры»
«Синет» и Институт мерзлотоведения избавят Якутск от пыли
Проезд до Ус Хатына на автобусе подешевел на 5 рублей
Прогноз погоды на 25 июня
В Якутке задержали мужчину, открывшего стрельбу в жилом доме [Видео]
В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля
Стрелок из Якутии стал победителем первенства России по стендовой стрельбе
Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок
Водителя бетономешалки «застукали» за сливом остатков бетонного раствора в водоем в Якутске
В Якутии произошло землетрясение с магнитудой 3,5 балла
В Амгинском районе Якутии узнают кто собрал больше мусора
В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги