СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-26T08:30:12+03:00

По словам одного из водителей дождь усложнил дорожные условия.

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Один из участников ДТП в Алданском районе умер, не приходя в сознание. 25 июня на трассе «Лена» столкнулись три автомобиля: «Тойота Порте», «Тойота Карина» и «Ниссан Атлас».

По предварительным данным, водитель «Тойота Порте» совершил небезопасный обгон, вылетел на «встречку» и столкнулся с микрогрузовиком «Ниссан Атлас». Водитель «Тойота Карина», двигавшийся в попутном направлении с «Ниссаном», не успел остановить машину и врезался в микрогрузовик.

Трех водителей, а также пассажиров «Порте» и «Карины» доставили в местную больницу. 55-летний водитель «Порте» скончался от полученных травм, не приходя в сознание. В текущем году он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В момент ДТП шел дождь, который по словам одного из водителей, не только ограничил видимость, но и усложнил дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU