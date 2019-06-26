2019-06-26T08:30:12+03:00
Происшествия

Один из участников ДТП в Алданском районе умер, не приходя в сознание

Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии
Мария Удовкина
Поделиться:
По словам одного из водителей дождь усложнил дорожные условия.По словам одного из водителей дождь усложнил дорожные условия.
Изменить размер текста:

Один из участников ДТП в Алданском районе умер, не приходя в сознание. 25 июня на трассе «Лена» столкнулись три автомобиля: «Тойота Порте», «Тойота Карина» и «Ниссан Атлас».

По предварительным данным, водитель «Тойота Порте» совершил небезопасный обгон, вылетел на «встречку» и столкнулся с микрогрузовиком «Ниссан Атлас». Водитель «Тойота Карина», двигавшийся в попутном направлении с «Ниссаном», не успел остановить машину и врезался в микрогрузовик.

Трех водителей, а также пассажиров «Порте» и «Карины» доставили в местную больницу. 55-летний водитель «Порте» скончался от полученных травм, не приходя в сознание. В текущем году он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В момент ДТП шел дождь, который по словам одного из водителей, не только ограничил видимость, но и усложнил дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 25 по 27 июня в Якутии временно отключат воду
Якутские энтузиасты создали магниты с Сардааной Авксентьевой
Цены на проезд в автобусах Якутска повышаться не будут
В Якутске перед судом предстанет машинист, по чьей вине случился пожар на ГРЭС
Движение по дороге «Амга» будет временно прекращено
В Торонто отметили Ысыах
Прогноз погоды на 26 июня
Верхоянскому району из бюджета Якутии будет оказана поддержка
В Якутске 10-летнего мальчика прямо на «зебре» сбила машина
В Якутске появился переулок имени Ивана Подойницына
В Алданском районе Якутии в ДТП пострадали пятеро человек
Победителя «Диктанта Победы» из Якутии наградили в Москве
В якутском полумарафоне приняли участие параатлеты
Тайник среди могил: якутянин украл три ружья и спрятал их на кладбище
Якутские студенты создали приложение «Юкагирские игры»
«Синет» и Институт мерзлотоведения избавят Якутск от пыли
Проезд до Ус Хатына на автобусе подешевел на 5 рублей
Прогноз погоды на 25 июня
В Якутке задержали мужчину, открывшего стрельбу в жилом доме [Видео]
В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля
Стрелок из Якутии стал победителем первенства России по стендовой стрельбе
Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок
Водителя бетономешалки «застукали» за сливом остатков бетонного раствора в водоем в Якутске
В Якутии произошло землетрясение с магнитудой 3,5 балла
В Амгинском районе Якутии узнают кто собрал больше мусора
В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги