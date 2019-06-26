СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-26T08:37:39+03:00

Сэкономить на поездках можно с помощью транспортной карты.

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Цены на проезд в автобусах Якутска повышаться не будут. Об этом сообщается на сайте окружной администрации столицы республики.

Распространяемая в Интернете информация о предстоящем повышении цен недостоверна. Никаких решений об удорожании стоимости проезда руководством города не принималось. Более того - Сардана Авксентьева ввела мораторий на повышение цены на проезд в городских автобусах в 2019 году.

Стоимость одной поездки на городских маршрутных автобусах составляет 28 рублей. Дополнительно сэкономить можно, используя транспортные карты.

Также с 1 апреля в Якутске действует единый пригородный тариф - независимо от направления проезд стоит 60 рублей наличными и 51 рубль по транспортной карте «Спутник».

ИСТОЧНИК KP.RU