2019-06-26T08:37:39+03:00
Общество

Цены на проезд в автобусах Якутска повышаться не будут

Цена останется прежней
Мария Удовкина
Поделиться:
Сэкономить на поездках можно с помощью транспортной карты.Сэкономить на поездках можно с помощью транспортной карты.
Изменить размер текста:

Цены на проезд в автобусах Якутска повышаться не будут. Об этом сообщается на сайте окружной администрации столицы республики.

Распространяемая в Интернете информация о предстоящем повышении цен недостоверна. Никаких решений об удорожании стоимости проезда руководством города не принималось. Более того - Сардана Авксентьева ввела мораторий на повышение цены на проезд в городских автобусах в 2019 году.

Стоимость одной поездки на городских маршрутных автобусах составляет 28 рублей. Дополнительно сэкономить можно, используя транспортные карты.

Также с 1 апреля в Якутске действует единый пригородный тариф - независимо от направления проезд стоит 60 рублей наличными и 51 рубль по транспортной карте «Спутник».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 25 по 27 июня в Якутии временно отключат воду
Якутские энтузиасты создали магниты с Сардааной Авксентьевой
Один из участников ДТП в Алданском районе умер, не приходя в сознание
В Якутске перед судом предстанет машинист, по чьей вине случился пожар на ГРЭС
Движение по дороге «Амга» будет временно прекращено
В Торонто отметили Ысыах
Прогноз погоды на 26 июня
Верхоянскому району из бюджета Якутии будет оказана поддержка
В Якутске 10-летнего мальчика прямо на «зебре» сбила машина
В Якутске появился переулок имени Ивана Подойницына
В Алданском районе Якутии в ДТП пострадали пятеро человек
Победителя «Диктанта Победы» из Якутии наградили в Москве
В якутском полумарафоне приняли участие параатлеты
Тайник среди могил: якутянин украл три ружья и спрятал их на кладбище
Якутские студенты создали приложение «Юкагирские игры»
«Синет» и Институт мерзлотоведения избавят Якутск от пыли
Проезд до Ус Хатына на автобусе подешевел на 5 рублей
Прогноз погоды на 25 июня
В Якутке задержали мужчину, открывшего стрельбу в жилом доме [Видео]
В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля
Стрелок из Якутии стал победителем первенства России по стендовой стрельбе
Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок
Водителя бетономешалки «застукали» за сливом остатков бетонного раствора в водоем в Якутске
В Якутии произошло землетрясение с магнитудой 3,5 балла
В Амгинском районе Якутии узнают кто собрал больше мусора
В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги