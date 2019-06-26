В Якутске перед судом предстанет машинист, по чьей вине случился пожар на ГРЭС
В октябре 2017 года Якутская ГРЭС после проведения планового ремонта планировала пуск газотурбинной установки №1 на объекте «Якутскэнерго».
Обвиняемый машинист газотурбинных установок не убедился в окончании проводимых работ и открыл задвижку на центральном щите управления ЯГРЭС. В результате произошла утечка газа, которая привела к пожару.
Имущественные потери ГРЭС оцениваются в 360 млн рублей. Кроме того, мастер газовой службы получил тяжелые термические травмы.
35-летний машинист обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека и повлекло причинение крупного ущерба.
Сейчас дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU