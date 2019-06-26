В Якутске перед судом предстанет машинист, по чьей вине случился пожар на ГРЭС

СЕГОДНЯ 04:46 2019-06-26T04:46:21+03:00

Утечка газа привела к пожару на ЯГРЭС. Фото: Архив "КП"

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В октябре 2017 года Якутская ГРЭС после проведения планового ремонта планировала пуск газотурбинной установки №1 на объекте «Якутскэнерго».

Обвиняемый машинист газотурбинных установок не убедился в окончании проводимых работ и открыл задвижку на центральном щите управления ЯГРЭС. В результате произошла утечка газа, которая привела к пожару.

Имущественные потери ГРЭС оцениваются в 360 млн рублей. Кроме того, мастер газовой службы получил тяжелые термические травмы.

35-летний машинист обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека и повлекло причинение крупного ущерба.

Сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU