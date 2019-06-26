Движение по дороге «Амга» будет временно прекращено

СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-26T04:00:13+03:00

Во время проведения Игр будет организован объезд по другим улицам. Фото: ЯСИА.

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В период открытия и закрытия церемонии VII Спортивных Игр народов Якутии 4 июля с 19.00 до 24.00 и 7 июля с 19.00 до 24.00 на участке автомобильной дороги «Амга» будет ограничено движение машин.

Объезд будет организован по улицам У.Г. Нохсорова и Ольги Ивановой-Сидоркевич согласно транспортной схемы организации движения.

ИСТОЧНИК KP.RU