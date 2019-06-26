2019-06-26T03:51:02+03:00
Общество

В Торонто отметили Ысыах

Праздник посетило более 70 человек
Мария Удовкина
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Ысыах начался с обряда кормления огня и алгыса.Ысыах начался с обряда кормления огня и алгыса.
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23 июня прошел Ысыах в Торонто, организованный Саха-Канадской ассоциацией. Как сообщает ЯСИА, на празднике побывало порядка 70 человек.

Ысыах начался согласно обычаю с обряда кормления огня и алгыса в сопровождении родных звуков хомуса. Завершили обряд дружным осуохаем.

Кроме того, были проведены спортивные игры среди взрослых и детей, включая перетягивание палки, тройной прыжок и футбол.

Канада — северная страна, где люди радуются приходу лета не меньше, чем в Якутии. Для якутян, живущих в Канаде, это долгожданная встреча друзей, земляков, возможность пообщаться друг с другом и друзьями из России и других стран, посоревноваться, показать детям и молодежи якутскую культуру и обычаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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