2019-06-25T11:56:17+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на 26 июня

В Якутске погода без осадков
Мария Удовкина
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Температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°.Температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°.
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В Якутске 26 июня погода без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°.

Местами на юге, в центральных районах, на северо-востоке, северо-западе небольшие, умеренные кратковременные дожди, в отдельных местах грозы, при грозах и на побережье порывистый ветер до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+16, при прояснении на северо-западе, западе, в горах на востоке +3+8, днем +23+28, на юго-западе, северо-западе до +32, при дождях +17+22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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