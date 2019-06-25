Верхоянскому району из бюджета Якутии будет оказана поддержка

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-25T11:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Основная часть территории лесных пожаров в Верхоянском районе находится в зоне контроля, сообщил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников.

- В Верхоянском районе действуют 11 пожаров, из них 4 локализованы. Превышения ПДК по уровню содержания оксида углерода не обнаружено. Угрозы населенным пунктам нет, - отметил Алексей Колодезников.

Также первый зампред указал на то, что площадь возгорания в Верхоянском районе полностью совпадает с территориями, где в мае население производило бесконтрольный сельхозпал, сжигало сухую траву.

- За ситуацией не проследили и довели до чрезвычайной. В тушении задействованы 400 человек местного населения, Службы спасения и МЧС. После подписания указа Ил Дархана органам местного самоуправления Верхоянского района из госбюджета Якутии будет оказана финансовая поддержка, - подчеркнул Алексей Колодезников.

По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU