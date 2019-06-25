2019-06-25T09:43:00+03:00
Общество

В Якутске появился переулок имени Ивана Подойницына

Иван Иванович 22 года руководил коллективом Русского драмтеатра
Нинель ГУСЕВА
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Переулок находится между домом, где Иван Иванович жил, и зданием, где работал.Переулок находится между домом, где Иван Иванович жил, и зданием, где работал.Фото: ЯСИА
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23 июня в Якутске был торжественно открыт переулок имени Ивана Подойницына. Имя прежнего директора, который руководил Русским драмтеатром 22 года, присвоено небольшому переулку слева от театра – от пр. Ленина до ул. Ярославского.

- Символично, что этот переулок находится между домом, где Иван Иванович жил, и зданием, где работал. При нем театр стал академическим, ему было присвоено имя А.С.Пушкина. Я не встречал директора, который бы так любил театр и людей, которые здесь работали, — отметил директор театра Александр Лобанов.

Присвоение переулку имени бывшего руководителя театра состоялось по инициативе его дочери Ирины Подойнициной, поддержке Министерства культуры республики, Якутской городской думы и Русского драмтеатра.

- Отец привил мне любовь к книгам, путешествиям и людям, потому что он любил и уважал всех людей, старался видеть в них только хорошее. Он полюбил Якутию и считал, что его долг сделать для республики как можно больше, где бы он не работал, — рассказала Ирина Подойницина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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