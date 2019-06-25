В Алданском районе Якутии в ДТП пострадали пятеро человек
Предварительной причиной аварии является выезд на встречную полосу движения
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25 июня в 6 км. от Алдан произошло столкновение трех автомобилей. По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Тойота Пассо», столкнулся с микрогрузовиком, следовавшим во встречном направлении. Водитель автомашины «Тойота Карина», которая ехала за «Тойота Пассо», не успев остановиться, врезалась в микрогрузовик.
В результате столкновения пятеро человек получили травмы, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.
Причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU